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12:07 (мск), источник: Newslab.ru

Президента России просят помочь в реконструкции красноярского ипподрома (видео)

Красноярские конники попросили президента России Владимира Путина ускорить работу по реконструкции ипподрома. Свое обращение они отправили на прямую линию, которая пройдет 14 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Красноярские конники попросили президента России Владимира Путина ускорить работу по реконструкции ипподрома. Свое обращение они отправили на прямую линию, которая пройдет 14 декабря.

Озвучил просьбу судья-комментатор Андрей Шевелёв, который появился в кадре вместе с орловским рысаком Крепышом. Он рассказал, что ипподром в Красноярске существует уже 100 лет, но все здания и сооружения построены в 1970—1980-х годах. Они ветшают и приходят в негодность. На ипподроме нет современных трибун, тёплого крытого манежа, отсутствуют комфортные условия для занятий иппотерапией, территория требует комплексного благоустройства.

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«Просьба обратить внимание на эту проблему и дать распоряжение о передаче ипподрома в собственность нашего края или же дать указание собственнику АО “Росипподромы” как можно скорее создать совместную структуру для реконструкции ипподрома вместе с нашими краевыми властями. К 400-летию нашего города Красноярск достоин того, чтобы у нашего ипподрома началась новая жизнь», — попросил Андрей Шевелёв.

Представители ипподрома напомнили, что активность горожан, обращения депутатов и проверки прокуратуры помогли спасти его от незаконной продажи. Сейчас ипподром имеет налоговые льготы.

«В октябре нынешнего года председатель правительства края Сергей Верещагин сообщил в письме защитникам ипподрома, что “в настоящее время рассматривается возможность реализации совместного проекта реконструкции Красноярского ипподрома с привлечением хозяйственных обществ, подведомственных региону”», — поясняют представители ипподрома.

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