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12:02 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ветераны боевых действий смогут получить участки земли в Иркутской области

В частности, его получили ветераны боевых действий, удостоившиеся звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО, а также члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Категории граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно, расширили в Иркутской области. В частности, его получили ветераны боевых действий, удостоившиеся звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО, а также члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для ведения подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства.

Напомним, всего в Иркутской области действуют 38 мер поддержки участников СВО и их семей. Также отдельные меры поддержки этих категорий граждан устанавливают в некоторых муниципалитетах региона самостоятельно.

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