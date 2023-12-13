Ветераны боевых действий смогут получить участки земли в Иркутской области

Категории граждан, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно, расширили в Иркутской области. В частности, его получили ветераны боевых действий, удостоившиеся звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО, а также члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для ведения подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства.
Напомним, всего в Иркутской области действуют 38 мер поддержки участников СВО и их семей. Также отдельные меры поддержки этих категорий граждан устанавливают в некоторых муниципалитетах региона самостоятельно.