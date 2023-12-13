12:17 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае запускают ледяные «фейерверки» в морозы
В Красноярском крае решили с позитивом отнестись к затяжным морозам.
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В соцсетях появляются фото ледяных «фейерверков» в разных уголках региона.
Жители Красноярска и края решили «отметить» сильные морозы ледяными «фейерверками». Они выливают воду в воздух, жидкость замерзает, создавая эффектное зрелище, которое и снимают на камеры. Разлетающиеся кристаллы застывшей воды разлетаются в стороны, напоминая огни салюта.
Например, фото и видел «фейерверков» опубликовали в городе Назарово, где 12 декабря было −38 градусов днем.
Морозные дни продолжаются. Температура может быть ниже −40 градусов. Ранее красноярцам напомнили правила пожарной безопасности в морозы.