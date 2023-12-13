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12:14 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцу прооперировали аномально большую челюсть

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодой человек не мог нормально жевать, речь была с дефектами. Врачам пришлось провести две сложные операции, но все прошло успешно.

Источник: Краевая клиническая боольница

У 29-летнего Алексея Бордунова с детства была аномально большая челюсть. Если говорить на языке врачей, то у молодого человека «чрезмерный рост и увеличение в размерах нижней челюсти, значительное отставание верхней челюсти в развитии».

За помощью он обратился в Краевую клиническую больницу, где после консультации ему согласились провести реконструкцию челюсти.

«Было два этапа операции. Первый — операция на верхней челюсти — её выдвинули вперёд, и укоротили подбородок. На второй операции хирурги занимались нижней челюстью — сформировали правильный прикус под верхнюю челюсть, чтобы я мог нормально жевать», — рассказал Алексей.

Операции были сложные, но все прошло успешно и без осложнений. Если в детстве над Алексеем смеялись из-за его внешности, то теперь молодой человек не прячет свое лицо и строит планы на будущее.

«Это меня так воодушевляло, вы не представляете! Сколько у меня теперь появилось в жизни планов! И не просто планов — целей, и сейчас я на сто процентов могу уверенно сказать, что всего этого достигну и добьюсь! Потому что у меня сейчас такое воодушевление на будущие свершения, благодаря мастерству наших врачей», — рассказал пациент.

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