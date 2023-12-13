12:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярцам рассказали о правилах посещения резиденции Деда Мороза
На каждого ребенка выделят по 3−5 минут.
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Красноярцам рассказали, когда лучше приходить в резиденцию Деда Мороза на острове Татышев. Новогодний волшебник выделит на каждого ребенка по 3−5 минут, чтобы не задерживать очередь.
Красноярцам напомнили, что надо быть вежливыми. Резиденция будет работать строго по расписанию. Продлевать время не будут. В Татышев-парке советуют одеваться теплее и время визита надо планировать заранее, чтобы не стоять в длинных очередях на выходных.
Отметим, что резиденция Деда Мороза откроется на острове Татышев 18 декабря.