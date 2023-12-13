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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Закрытый в начале СВО аэропорт Краснодара может заработать после 15 декабря

В краснодарском аэропорту «Пашковский»15 декабря будет организован тестовый рейс, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта, сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации Краснодарского края со ссылкой на краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

«Решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев Telegram-каналу Shot.

Аэропорт Краснодара был закрыт в 2022 году после начала специальной военной операции. В компании «Аэропорты юга», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, информацию о возможном открытии воздушного сообщения «Ъ» не прокомментировали.

После начала боевых действий на юге России и в приграничных регионах были закрыты 11 аэропортов: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока остаются закрытыми, информации об изменениях в их работе нет, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании, управляющей авиагаванями.

В сентябре 2023 года правительство сообщило, что закрытым из-за военной операции аэропортам выделят 2,6 млрд руб. на расходы. В мае на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд руб. В 2022 году на поддержку 11 аэропортов направили около 7,5 млрд руб., отмечали «Ведомости».

Виктория Колганова; Анна Перова, Краснодар

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