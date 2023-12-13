12:31 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе сотрудники ДПС в сильный мороз помогли иностранцам
У них закончилось топливо и разрядился аккумулятор.
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В Кузбассе сотрудники ДПС помогли иностранцам, остановившимся на дороге в мороз. У них закончилось топливо и разрядился аккумулятор, сообщает пресс-служба МВД России. По данным ведомства, дальнобойщики не рассчитали необходимое количество солярки на маршрут и остановились на трассе. Несколько часов им пришлось находиться в холодной фуре, так как в ней разрядился аккумулятор. Инспекторы пригласили водителей погреться в патрульном автомобиле, после чего вместе с ними поехали на ближайшую АЗС, чтобы наполнить канистры соляркой. Машина успешно была заправлена, а аккумулятор заряжен через старые провода от патрульного автомобиля. В итоге тягач завёлся, иностранцы поблагодарили полицейских и продолжили путь.