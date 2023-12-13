12:42 (мск), источник: Калининград.Ru
На Летнем озере в Калининграде начали укладывать настил из лиственницы
На работы выделили 3,7 миллиона рублей.
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На Летнем озере в Калининграде начали укладывать настил из лиственницы. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«С наступлением оттепели у подрядчиков появилась возможность активизировать работы по благоустройству. На Летнем озере, вот, народные тропы лиственницей устилают, делают проходимыми в любое время года», — говорится в публикации.
Работы выполняет предприниматель Антон Мыц. В октябре с ним заключили контракт на 3,7 миллиона рублей. Набережную Летнего озера благоустраивали в 2018—2019 годах. Там появились новые дорожки, игровые зоны, а также амфитеатр и спуски к воде из террасной доски. На территории установили скамейки и освещение.
После реконструкции несколько раз ремонтировали террасную доску на набережной. Проблемы с покрытием начались в первую же зиму. Древесно-полимерный композит начал гнуться, появились дыры и щели в несколько сантиметров. Позже подрядчик заменил террасную доску из композитного материала на лиственницу.