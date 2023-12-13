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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный снегопад ожидается 14 и 15 декабря в Воронежской области

Суточный прирост снега составит 15−30 см.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещают сразу целый комплекс неблагоприятных погодных явлений 14 и 15 декабря на территории Воронежской области. Это следует из предупреждения, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

Непогода продлится в ЦФО в связи с перемещением активного южного циклона. Синоптики прогнозируют сильный снегопад, метель, заносы днем в четверг, 14 декабря, ночью и днем в пятницу, 15 декабря. При этом местами образуется гололедица.

Усугубит ситуацию и усиливающийся ветер. Его скорость при порывах будет достигать 15−18 м/с. По расчетам синоптиков, суточный прирост снега ожидается на уровне 15−30 см.

Как ранее сообщал vrn.kp.ru, в Воронеже сильные снегопады продлятся до самого Нового года.

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