12:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Сильный снегопад ожидается 14 и 15 декабря в Воронежской области
Суточный прирост снега составит 15−30 см.
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Синоптики обещают сразу целый комплекс неблагоприятных погодных явлений 14 и 15 декабря на территории Воронежской области. Это следует из предупреждения, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.
Непогода продлится в ЦФО в связи с перемещением активного южного циклона. Синоптики прогнозируют сильный снегопад, метель, заносы днем в четверг, 14 декабря, ночью и днем в пятницу, 15 декабря. При этом местами образуется гололедица.
Как ранее сообщал vrn.kp.ru, в Воронеже сильные снегопады продлятся до самого Нового года.