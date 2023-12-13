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12:53 (мск), источник: m24.ru

Свыше 1 тыс. турникетов в транспорте Москвы подключили к оплате по биометрии

Свыше 1 тысячи турникетов в городском транспорте Москвы подключили к системе оплаты по биометрии. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сервис становится все популярнее у пассажиров. В системе уже зарегистрировались более 330 тысяч пользователей, отметил Ликсутов.

«Уже сейчас оплата по биометрии работает в метро, на МЦК, на “Аэроэкспрессе” и речном транспорте, в планах — наземный транспорт и МЦД. По просьбам пассажиров увеличиваем в городском транспорте количество турникетов, которые подключены к системе», — поделился вице-мэр.

Вместе с тем Ликсутов подчеркнул, что пользоваться платежным сервисом по биометрии решает только пассажир.

Ранее Ликсутов рассказал, что жители города ежедневно совершают более 150 тысяч поездок, оплачивая проезд при помощи биометрии. В настоящее время у Дептранса в планах запуск аналогичной системы на станциях Московских центральных диаметров.

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