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12:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Разрешения на охоту в Татарстане получили охотники из Германии, Австрии и Испании

Около 15% разрешений на охоту в Татарстане в этом году получили представители других регионов России и иностранцы.

Об этом сообщил сегодня в прямом эфире «#ТатарстанОнлайн» председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«В их числе охотники из Германии, Австрии и Испании. Казалось бы, что у них там тоже созданы все условия, но охота в Татарстане пользуется спросом. Радует, что наши охотпользователи предоставляют услуги мирового уровня», — сказал он.

В республике насчитывается более ста охотничьих хозяйств. На сегодняшний день 64 тыс. охотников имеют разрешения, их число ежегодно увеличивается на 1,5−2 тыс. За год выдано порядка 38 тыс. разрешений на охоту, данный показатель вырос на 28% за последние пять лет.

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