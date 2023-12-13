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13:12 (мск), источник: РИА Крым

Откроют ли аэропорт Симферополя — ответ Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя пока не планируют открывать, это обусловлено соображениями безопасности. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.

«Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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