Откроют ли аэропорт Симферополя — ответ Аксенова

В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря. Другие закрытые гавани аналогичного решения пока не приняли.
«Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова. Открытие Международного аэропорта Симферополь пока не планируется из соображений безопасности», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. На данный момент закрыты полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.