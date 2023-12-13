15:44 (мск), источник: Коммерсантъ
В ходе СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа
В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Верещагинского округа 32-летний Василий Петухов.
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Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.
Василий Петухов участвовал в СВО в качестве заместителя командира взвода — командира ремонтного отделения. Погиб при выполнении боевых задач в селе Водяное Ясиноватского района Донецкой Народной Республики. Дата гибели военнослужащего не сообщается.
О времени и месте прощания администрация округа сообщит дополнительно.