Как изменятся маршруты автобусов в Нижнем Новгороде после закрытия улицы Горького

«Изменения вводятся в связи с временным прекращением движения транспорта по площади Свободы, улице Горького (на участке от Ошарской до Ижорской), улице Ошарской (напротив дома № 164 по улице Горького), улице Варварской (на участке площади Свободы до улицы Володарского), улице Ванеева напротив дома № 1», — отметили в ведомстве.
Изменения движения троллейбусов
Изменения движения автобусов и маршруток
А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97
Автобусы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, а также маршрутки Т-74 и Т-97 будут следовать к площади Минина по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской с остановками «Станция метро “Горьковская” (возле дома № 1/80 по площади Горького), “Стадион “Водник” (возле дома № 26 по Алексеевской), “Площадь Октябрьская” (возле дома № 35 по улице Октябрьской). К площади Горького транспорт будет двигаться по Алексеевской и Звездинке. На отрезке будут следующие остановки:
Путь следования автобусов А-3, А-39, А-61, А-92, а также маршруток Т-70 и Т-91 будет пролегать в сторону площади Минина через улицы Белинского, Ковалихинскую, Варварскую с остановками “Оперный театр” (кроме А-3), “Улица Полтавская”, “Улица Белинского”, “Ковалихинский сквер” (напротив дома № 49 на Ковалихинской).
В сторону улиц Ванеева и Полтавской маршруты будут организованы также через Варварскую, Ковалихинскую и Белинского с остановками «Ковалихинский сквер» (возле дома № 51 по одноименной улице), «Улица Белинского» и «Улица Полтавская» (кроме А-3).
Автобусы А-16 и А-41, а также маршрутки Т-34 и Т-57 будут следовать в обоих направлениях через улицы Ошарскую и Белинского. Для пассажиров будет делаться дополнительная остановка в районе домов № 145 и № 160 по улице Горького (остановка «Театр юного зрителя»).
Автобус А-20 и маршрутка Т-83 будут ездить в сторону площади Лядова по улице Белинского, не заезжая на площадь Свободы. Маршрут в обратную сторону не изменится.
Путь автобусов А-71 и А-95, следующих до площади Минина, решено сократить до площади Свободы.
Советуем почитать материал «ФедералПресс» о том, что в Нижнем Новгороде нашли концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина.