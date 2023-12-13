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14:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Как изменятся маршруты автобусов в Нижнем Новгороде после закрытия улицы Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря, ФедералПресс. Маршруты ряда автобусов и троллейбусов изменятся в столице Приволжья с 16 декабря 2023 по 20 апреля 2024 года из-за строительства метро. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального министерства транспорта.

«Изменения вводятся в связи с временным прекращением движения транспорта по площади Свободы, улице Горького (на участке от Ошарской до Ижорской), улице Ошарской (напротив дома № 164 по улице Горького), улице Варварской (на участке площади Свободы до улицы Володарского), улице Ванеева напротив дома № 1», — отметили в ведомстве.

Изменения движения троллейбусов

  • Троллейбус № 9 (площадь Горького — Кузнечиха-2) будет следовать по Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина, после этого — снова по Ванеева, Бекетова, Гагарина, Лядова и Большой Покровской к площади Горького.
  • Троллейбус № 13, следующий от Щербинок-2 до площади Минина, будет ездить по проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Ванеева, Ивлиева, Рокоссовского, Ивлиева, Васюнина до остановки «Торговые ряды» в обоих направлениях.
  • Троллейбус № 17, связывающий площадь Минина и Кузнечиху-2, будет двигаться от площади Горького по Большой Покровской, Лядова, Гагарина, Бекетова, Ванеева, Васюнина, Ивлиева, Рокоссовского, потом снова по Ванеева, Бекетова, Гагарина, Лядова и Большой Покровской, площади Горького.

Изменения движения автобусов и маршруток

А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97

Автобусы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, а также маршрутки Т-74 и Т-97 будут следовать к площади Минина по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской с остановками «Станция метро “Горьковская” (возле дома № 1/80 по площади Горького), “Стадион “Водник” (возле дома № 26 по Алексеевской), “Площадь Октябрьская” (возле дома № 35 по улице Октябрьской). К площади Горького транспорт будет двигаться по Алексеевской и Звездинке. На отрезке будут следующие остановки:

  • «Площадь Минина и Пожарского» (за Дмитриевской башней кремля);
  • «Кинотеатр “Рекорд” (возле дома № 11 по Пискунова);
  • “Стадион “Водник” (возле дома № 38 по Звездинке);
  • “Станция метро Горьковская” (на Звездинке возле дома № 56 по Большой Покровской).

А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91

Путь следования автобусов А-3, А-39, А-61, А-92, а также маршруток Т-70 и Т-91 будет пролегать в сторону площади Минина через улицы Белинского, Ковалихинскую, Варварскую с остановками “Оперный театр” (кроме А-3), “Улица Полтавская”, “Улица Белинского”, “Ковалихинский сквер” (напротив дома № 49 на Ковалихинской).

В сторону улиц Ванеева и Полтавской маршруты будут организованы также через Варварскую, Ковалихинскую и Белинского с остановками «Ковалихинский сквер» (возле дома № 51 по одноименной улице), «Улица Белинского» и «Улица Полтавская» (кроме А-3).

А-16, А-41, Т-34, Т-57

Автобусы А-16 и А-41, а также маршрутки Т-34 и Т-57 будут следовать в обоих направлениях через улицы Ошарскую и Белинского. Для пассажиров будет делаться дополнительная остановка в районе домов № 145 и № 160 по улице Горького (остановка «Театр юного зрителя»).

А-20, Т-83

Автобус А-20 и маршрутка Т-83 будут ездить в сторону площади Лядова по улице Белинского, не заезжая на площадь Свободы. Маршрут в обратную сторону не изменится.

А-71, А-95

Путь автобусов А-71 и А-95, следующих до площади Минина, решено сократить до площади Свободы.

Советуем почитать материал «ФедералПресс» о том, что в Нижнем Новгороде нашли концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина.

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