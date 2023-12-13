14:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Власти Краснодара прокомментировали открытие аэропорта в Краснодаре
Запланирован тестовый полет.
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Краснодарский аэропорт может открыться после 15 декабря, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Напомним, воздушная гавань остается закрытой с февраля 2022 года. Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России с 04 часов 47 минут 24 февраля были приостановлены на время.
К счастью, для жителей и гостей Краснодара, воздушная гавань может быть вновь открыта. По информации минтранспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса.
— По его результатам будет принято решение о возможности открытия аэропорта, — уточнили в ведомстве.
Губернатор Кубани допустил открытие аэропорта Краснодара в декабре.