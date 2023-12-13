14:50 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Официально: в Узбекистане зафиксирован гонконгский грипп
В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья рассказали о ситуации с ОРЗ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На пресс-конференции в АИМК с участием руководства Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья было сообщено, что грипп А (H3N2), известный как гонконгский грипп, выявляется по результатам лабораторных анализов.
Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Этот штамм болезни получил название H3N2. Летальность болезни составляет не более 0,5%.
Грипп А (H3N2) протекает с классическими для этого заболевания симптомами, которые не отличаются от характерных признаков, вызываемых обычным вирусом гриппа. Среди них:
— ломота в теле;
— общая слабость и сонливость;
— головные боли и головокружение;
— боли в мышцах;
— высокая температура (нередко выше 39 градусов);
— тошнота и диарея;
— болевые ощущения, слезоточивость и резь в глазах;
— першение в горле и сухой кашель.
В ведомстве отметили, что за последнюю неделю заболеваемость ОРЗ среди населения республики снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей, в Ташкенте — на 25,4%.
При этом отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте 0−1 года, интенсивный показатель составляет 368,3 на 100 тыс. детей того же возраста.
«Основными причинами этого являются отсутствие изоляции пациентов с ОРЗ, отправление больных детей в образовательные учреждения и самовольное лечение без консультации врача», — отметил Нурмат Отабеков.
В целях лечения больных гриппом и ОРЗ по республике создано 8838 больничных коек, где сегодня лечение проходят 6000 больных.