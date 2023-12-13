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14:16 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгограде желаемая сумма МРОТ выросла до 38,5 тысячи рублей

Специалисты сервиса по поиску работы выяснили, какой размер минимального оплаты труда они считают идеальным.

Источник: Freepik

В Волгограде желаемый МРОТ оказался в 2 раза больше реального.

В Волгограде желаемый размер минимальной оплаты труда составил 38,5 тыс. рублей. В городе-герое считают, что каждый сотрудник должен получать не ниже этого уровня, передает портал SuperJob.

По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на 3,5 тыс. руб. За 3 года желаемый МРОТ стал больше на 8,5 тыс.

Требовательнее всего к МРОТ подходят жители Москвы и Владивостока. В этих городах отметили, что зарплата должна быть выше 45 300 ₽

В Волгоградской области реальный МРОТ составляет 17 518 ₽ В последний раз эта сумма менялась 1 января 2023 года. С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в регионе должен вырасти, сообщил председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Его сумма составит не меньше 19 242 ₽.

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