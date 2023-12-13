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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовчанам предложили проголосовать за изменение транспортных маршрутов

Опросы проходят на сервисе «Активный ростовчанин».

Источник: РИА "Новости"

Департамент транспорта Ростова-на-Дону проводит опрос об изменении схем движения троллейбусного маршрута № 8 и автобусного маршрута № 88. Также прорабатывается вопрос о дополнительном маршруте из Суворовского микрорайона.

Голосование по всем трем вопросам завершится 18 декабря 2023 года.

Кристина Федичкина.

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