14:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Ростовчанам предложили проголосовать за изменение транспортных маршрутов
Опросы проходят на сервисе «Активный ростовчанин».
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Департамент транспорта Ростова-на-Дону проводит опрос об изменении схем движения троллейбусного маршрута № 8 и автобусного маршрута № 88. Также прорабатывается вопрос о дополнительном маршруте из Суворовского микрорайона.
Голосование по всем трем вопросам завершится 18 декабря 2023 года.
Кристина Федичкина.