Челябинцам показали, как подрос оленёнок Буран в зоопарке

В Челябинске потеплело до −25-ти, и первым на прогулку по зоопарку в поисках морозоустойчивых посетителей вышел Буран. Издалека его можно спутать с хорошо знакомым челябинцам оленем Байкитом, но не всё так просто. Буран теперь выглядит почти как взрослый олень — он отрастил рога, обрёл серьёзное выражение морды и похоже сам выгуливает куратора, а не наоборот.
Грозный оленёнок широко роет сугробы копытом и как-будто прочёсывает территорию в поисках не то людей, не то съестных припасов. Можно сказать, что первый выход Бурана в роли взрослого оленя с противоречивым характером удался.
Напомним, Буран появился на свет в зоопарке этой весной. Радостное событие произошло во время майских праздников. Северный оленёнок стал первенцем самца Байкита, его мама — самка Маковка. А в июле челябинцам показали подросших пятнистых оленят. Отпрыски рыжего копытного семейства изящно бегали по вольеру, лакомясь зелёной листвой.