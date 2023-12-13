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16:03 (мск), источник: Pchela.News

Челябинцам показали, как подрос оленёнок Буран в зоопарке

Жаркое лето сменяется лютыми морозами, а беззаботное детство — серьёзной юностью. Для оленёнка Бурана смена сезонов и жизненных этапов происходит одновременно. Ещё недавно малыш неуклюже бегал за мамой, а теперь среди холодных сугробов он с деловым видом вовсю косплеит грозного папу. Видео с морозной прогулки подросшего оленя показали в соцсетях зоопарка.

В Челябинске потеплело до −25-ти, и первым на прогулку по зоопарку в поисках морозоустойчивых посетителей вышел Буран. Издалека его можно спутать с хорошо знакомым челябинцам оленем Байкитом, но не всё так просто. Буран теперь выглядит почти как взрослый олень — он отрастил рога, обрёл серьёзное выражение морды и похоже сам выгуливает куратора, а не наоборот.

Грозный оленёнок широко роет сугробы копытом и как-будто прочёсывает территорию в поисках не то людей, не то съестных припасов. Можно сказать, что первый выход Бурана в роли взрослого оленя с противоречивым характером удался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Буран появился на свет в зоопарке этой весной. Радостное событие произошло во время майских праздников. Северный оленёнок стал первенцем самца Байкита, его мама — самка Маковка. А в июле челябинцам показали подросших пятнистых оленят. Отпрыски рыжего копытного семейства изящно бегали по вольеру, лакомясь зелёной листвой.

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