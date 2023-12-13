Умер писатель, автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов

Как сообщили его коллеги, последний год мужчина серьёзно болел. Он умер дома от последствий болезни.
С февраля 1998 года Андрей Константинов являлся генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического Агентства журналистских расследований.
Андрей Константинов — автор книг «Преступный мир России», «Бандитский Петербург», «Адвокат 1, 2», «Журналист 1, 2», «Сочинитель 1, 2», «Арестант», «Мент», «Мусорщик», «Ультиматум губернатору Петербурга», «Специалист», «Расследователь», «Тульский — Токарев», «Свой — чужой», «Наружное наблюдение», «Умельцы», «Травля лисы», «Изменник», «Меч мертвых», «Байки служивых людей», «Второе восстание Спартака», «Решальщики», «Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер», «Юность Барона», «Фронтовая любовь».
Вместе с коллективом Агентства журналистских расследований были написаны книги «Коррумпированный Петербург 1, 2», «Мошеннический Петербург», «Коррумпированная Россия», «Бандитская Россия» и осуществлен художественный проект «Агентство “Золотая пуля”». Общий тираж книг Константинова превысил 40 миллионов экземпляров.
По книгам и сценариям Константинова сняты сериалы «Бандитский Петербург», «Агентство “Золотая пуля”», «Честь имею!», «Свой — чужой», «Русский перевод», «Лапушки», «Тульский — Токарев», «Умельцы», «Защита свидетелей», «Экспроприатор», «Фронтовая любовь», «Преторианец», «Новые русские СМИ».