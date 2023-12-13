16:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Срок действия программы капремонта продлят в Волгоградской области
Депутаты облдумы рассмотрят поправки в закон, подготовленные председателем комитета ЖКХ региона Дмитрием Барановым.
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Действие рассчитанной на 30 лет программы капитального ремонта в Волгоградской области хотят продлить до бесконечности. Такие поправки в закон «Об организации проведения капремонта общего имущества в МКД…» внес на рассмотрение депутатов областной Думы председатель комитета ЖКХ региона Дмитрий Баранов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
Сейчас в статье 11 регионального закона о капремонте указано, что «Региональная программа формируется на 30 лет…». Согласно законопроекту, формулировку изменят, продлив действие программы до бесконечности: «Региональная программа формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, но не менее чем на 30 лет».
Напомним, программа капитального ремонта в регионе заработала с октября 2014 года и была рассчитана на 30 лет. Завершить все работы должны были в 2043 году. Вот только несколько раз в год программу актуализируют. Из нее исключают аварийные дома, которые будут не ремонтировать, а сносить. И добавляют в документ новостройки, которым исполнилось 5 лет. С этого момента их жильцы начинают копить на проведение капитального ремонта, который дому может понадобиться не в ближайшие десять лет, а гораздо позже.
— Изменение срока обусловлено необходимостью определения плановых периодов проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после даты утверждения региональной программы, — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект направлен в парламентский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству. Вскоре его рассмотрят и наверняка примут депутаты облдумы.
Это не единственное изменение в этой сфере, которое ожидает волгоградцев. С 1 января 2024 года взносы на капитальный ремонт в регионе вырастут на 9%. Если сначала жители области платили по 5,06 рубля за квадратный метр, сейчас — по 8,02 рубля, то с Нового года минимальный взнос на капремонт составит 8,74 рубля с каждого квадратного метра общей площади помещения или квартиры.