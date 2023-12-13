15:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Умер Владимир Гронский, гендиректор Российской национальной библиотеки
На 71-м году жизни умер Владимир Гронский, гендиректор Российской национальной библиотеки.
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Умер Владимир Гронский, генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ). Ему было 70 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
— Мои искренние соболезнования семье и близким. Светлая память, — написал он.
Причины смерти не называются. Однако, как сообщили в пресс-службе РНБ, в последнее время он тяжело болел.
— Гронский был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым — таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам, — отметили в пресс-службе.
О месте и дате похорон сообщат позднее.
Известно, что Гронский родился 31 декабря 1952 года в Кронштадте. Он работал в газетах «Невское время» и «Ленинградская правда». В конце девяностых — начале нулевых был главным редактором «Вечернего Петербурга». В 2005—2006 годах руководил петербургской Филармонией. Должность гендиректора Российской национальной библиотеки занял 21 января 2021 года.
Ранее spb.kp.ru писал, что в Петербурге на 61-м году жизни умер Андрей Константинов, автор «Бандитского Петербурга». Последние годы известный писатель тяжело болел.