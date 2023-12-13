14:58 (мск), источник: РИА Новости
Создатель «Бандитского Петербурга» умер в 60 лет
Умер автор «Бандитского Петербурга» и основатель «Фонтанки» Андрей Константинов.
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Журналист и писатель, автор книг, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург» Андрей Константинов умер на 61-м году жизни, сообщила «Фонтанка».
«Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел», — уточнило издание.
Отмечается, что писатель умер у себя дома в Петербурге, причина смерти не сообщается.
Андрей Константинов родился 30 сентября 1963 года в поселке Приволжском Астраханской области. В 1980 году после окончания школы поступил в Ленинградский государственный университет на кафедру арабской филологии Восточного факультета.
Он основал «Фонтанку», «Агентство журналистских расследований» и 47news.