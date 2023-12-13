16:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму ученые опровергли слухи о массовых отключениях интернета в 2024 году
Солнечная активность не вызовет таких перебоев.
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Солнечная активность не приведет к массовым перебоям с интернетом и связью в 2024 году. Об этом «Крымской газете» сообщил заведующий лабораторией физики Солнца ФГБУН «Крымская астрофизическая обсерватория РАН», доктор физико-математических наук Юрий Цап.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы в следующем году ожидаются очень сильные магнитные бури. В постах утверждалось, что такие явления могут повлиять на качество мобильной связи и интернета на всей планете.
Цап отметил, что в 2024 году действительно ожидается пик солнечной активности. Однако ученый подчеркнул, что ожидать массовых перебоев с интернетом и связью не стоит.
— Этот максимум не будет каким-то особенно мощным или разрушительным, как это пытаются преподнести. Это средний по мощности цикл, особенно ничем не примечательный, — подчеркнул эксперт.