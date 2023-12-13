15:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Учителям Кузбасса будут платить премии за победителей олимпиад
За каждого призёра и победителя ВСОШ они получат по 20−30 тысяч рублей.
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Учителям Кузбасса будут платить премии за победителей олимпиад. Инициативу приняли сегодня, 13 декабря, на заседании парламента региона. Закон вступит в силу уже 1 января 2024 года. Запланированные расходы на эти выплаты в бюджете на 2024−2026 года — всего 190 тысяч ежегодно. Связано это с небольшим количеством олимпиадников. Так, учителям, подготовившим призёра заключительного этапа ВСОШ заплатят 20 тысяч рублей, подготовившим победителя — 30 тысяч рублей.