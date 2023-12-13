Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов в Челябинской области

С четверга, 14 декабря, и по субботу, 16 декабря, в Челябинской области местами среднесуточная температура будет оставаться ниже климатической нормы на 7 градусов. В отдельных районах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха −40 градусов и ниже. О полученном от синоптиков штормовом предупреждении рассказали в региональном ГУ МЧС.
— Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В случае возникновения ЧП жителям Челябинской области рекомендуют звонить в экстренные службы по номерам 101 и 112.
Напомним, местный Гидрометцентр для Челябинской области на ближайшие дни дал неоднородный прогноз. По ночам местами будет холодать до −35, днём же в некоторых районах будет −20, а кое-где потеплеет до −10 градусов.