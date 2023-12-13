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16:00 (мск), источник: Pchela.News

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 40-градусных морозов в Челябинской области

В Челябинском гидрометцентре выдали штормовое предупреждение на период с 14 по 16 декабря. В эти дни в регионе местами сохранятся аномальные морозы, в некоторых районах температура опустится ниже −40 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 771 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

С четверга, 14 декабря, и по субботу, 16 декабря, в Челябинской области местами среднесуточная температура будет оставаться ниже климатической нормы на 7 градусов. В отдельных районах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха −40 градусов и ниже. О полученном от синоптиков штормовом предупреждении рассказали в региональном ГУ МЧС.

— Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В случае возникновения ЧП жителям Челябинской области рекомендуют звонить в экстренные службы по номерам 101 и 112.

Напомним, местный Гидрометцентр для Челябинской области на ближайшие дни дал неоднородный прогноз. По ночам местами будет холодать до −35, днём же в некоторых районах будет −20, а кое-где потеплеет до −10 градусов.

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