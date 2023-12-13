16:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
В Краснодаре завоют сирены
В городе проверят системы оповещения.
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В Краснодаре в рамках модернизации систем оповещения города установили дополнительные электросирены. Их тестирование запланировано на 15 декабря в 15:00.
Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин подчеркнул важность технической проверки для обеспечения надежной работы новых средств оповещения в случае реальной опасности.
— Просим жителей не беспокоиться и не реагировать на сигнал именно в этот день, — отметил Виталий Казликин.
Напомним, что звук сирены в системе гражданской обороны является предупредительным сигналом об опасности, символизирующим «Внимание всем».