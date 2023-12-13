Главное
Спецоперация на Украине
16:40 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре завоют сирены

В городе проверят системы оповещения.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре в рамках модернизации систем оповещения города установили дополнительные электросирены. Их тестирование запланировано на 15 декабря в 15:00.

Начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин подчеркнул важность технической проверки для обеспечения надежной работы новых средств оповещения в случае реальной опасности.

— Просим жителей не беспокоиться и не реагировать на сигнал именно в этот день, — отметил Виталий Казликин.

Напомним, что звук сирены в системе гражданской обороны является предупредительным сигналом об опасности, символизирующим «Внимание всем».

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта