15:32 (мск), источник: АиФ Омск
В Омске ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников
В местах проведения нельзя будет реализовать любые спиртные напитки.
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В департаменте экономики напомнили омичам, что с 16 декабря по 7 января алкоголь запретят продавать в местах, где будут проводиться праздничные мероприятия.
Ограничения коснутся следующих территорий:
площадь в историческом парке «Омская крепость», где пройдет открытие главной городской елки — 28 декабря 2023 года, мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00;
площадь возле цирка: здесь состоится благотворительная елка Мэра города Омска — 22 декабря с 11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00, 26 декабря — с 14:00 до 15:00; 27 декабря — с 14:00 до 15:00; — территория парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ, где на городской слет соберутся Деды Морозы и состоится новогоднее представление — 16 декабря, с 15:30 до 18:30;
территория спортивной школы «Красная звезда», где планируются рождественские катания — 7 января, с 15:00 до 18:00; — территория спортивной школы «Крутая горка», на которой намечен турнир по мини-футболу на снегу —
Спиртные напитки нельзя будет продавать на этих территориях за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их проведения.