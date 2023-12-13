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Спецоперация на Украине
16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Погибшего в СВО футболиста Эдуарда Мосмана похоронили в Волгоградской области

50-летний боец погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Источник: телеграм-канал

В Волгоградской области с почестями проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Эдуарда Мосмана. О гибели 50-летнего бойца сообщил глава Клетского сельского поселения Герман Шахабов.

— При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб Мосман Эдуард Андреевич, — рассказал глава поселения в своем телеграм-канале.

50-летний волгоградец добровольно отправился защищать свою страну. В мирной жизни он очень любил футбол, играл в любительских командах.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Эдуарда Мосмана и всех погибших в ходе СВО.

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