Мэр Екатеринбурга вступился за создателей «Слово пацана»

«Новый сериал не смотрел, но много слышал о нем, идут дебаты, надо ли его запрещать. Но, во-первых, там есть возрастные ограничения 18+. Во-вторых, сериал — это мнение сценариста и актеров, которые в этом сериале сыграли. Это на их совести. Все, что показано, касается отдельного города и отрезка времени, так себе представляет те события автор сценария», — отметил Орлов, отвечая на вопрос из зала.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на видеосервисе Wink. Картину критиковали детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец за романтизацию бандитизма, глава республики Рустам Минниханов и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Не обошла вниманием картину председатель комитета Гордумы по вопросам семьи Нина Останина: она пожаловалась на «Слово пацана» в СКР и Роскомнадзор. Последнее ведомство провело проверку и 9 декабря сообщило, что не выявил нарушений закона и пропаганды бандитизма.