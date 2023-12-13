16:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодаре 15 декабря запустят новую систему оповещения населения
Новую систему оповещения в Краснодаре проверят 15 декабря в 15 часов.
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В Краснодаре включат новые системы оповещения. Технический запуск аппаратуры произойдет в пятницу, 15 декабря в 15 часов. По словам специалистов, проверка необходима, чтобы сирены работали исправно.
«Другие электросирены включаться не будут. Просим жителей не беспокоиться и не реагировать на сигнал именно в этот день», — рассказал начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин.
На улицах города будет звучать сигнал «Внимание всем».