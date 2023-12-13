16:13 (мск), источник: Комсомольская правда
«Туалет — жесть»: российские биатлонистки пожаловались на уфимскую гостиницу
Биатлонистки остались разочарованными условиями проживания в гостинице Уфы.
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В Уфе в пятницу, 15 декабря, стартует этап Кубка Содружества. В столицу Башкирии приехали биатлонистки, которые примут участие в соревнованиях, однако условия проживания в местной гостинице их неприятно удивили.
Свои возмущения из-за номера высказала призер чемпионата Европы Наталья Гербулова. Она опубликовала видео в ТГ-канале, заявив, что так жить ненормально.
— Туалет у нас вообще жесть. Посмотрите, какой срач, — говорится в видео.
Оказалось, что в гостинице идет ремонт. Поэтому спортсменкам приходится жить в пыли и самим убирать номера.
Другая же биатлонистка Жанна Максимович назвала нормальными условия в отеле Уфы. Она признала, что пыль есть, но отметила новые кровати и целые стены.
— Комната сама по себе нормальная: стены целые, кровати новые. Жить и соревноваться можно, — цитирует биатлонистку Sports.ru.