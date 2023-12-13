16:10 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирске потеплеет до −17 градусов
В ближайшие дни в Новосибирске ожидается потепление. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
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Холод начнет отступать уже в четверг, 14 декабря, когда температура воздуха днем составит −18…-20 градусов. Ожидается умеренный снег и гололедица.
В пятницу, 15 декабря, вновь похолодает до −21…-23 градусов днем. Осадки прекратятся.
В субботу, 16 декабря, воздух прогреется до −17…-19 градусов днем. Будет небольшой снег.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на новогодних праздниках в Новосибирске температура опустится до −38.