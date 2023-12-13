Главное
Спецоперация на Украине
16:10 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске потеплеет до −17 градусов

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается потепление. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 771 мм рт. ст. +4°
Источник: Сиб.фм

Холод начнет отступать уже в четверг, 14 декабря, когда температура воздуха днем составит −18…-20 градусов. Ожидается умеренный снег и гололедица.

В пятницу, 15 декабря, вновь похолодает до −21…-23 градусов днем. Осадки прекратятся.

В субботу, 16 декабря, воздух прогреется до −17…-19 градусов днем. Будет небольшой снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новогодних праздниках в Новосибирске температура опустится до −38.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта