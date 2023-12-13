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16:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов опубликовал фото с выдающимися спортсменами и предложил подписчикам их угадать

История Татарстана богата на традиции и великие победы в спорте. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Раиса РТ

«В этом году отмечается 100-летие создания органов управления отраслью физической культуры и спорта России, в том числе и Татарстана. История республики богата на славные традиции и великие победы. Кого из наших знаменитых спортсменов вы узнали?» — спросил у подписчиков руководитель республики, опубликовав несколько архивных фотографий, на которых запечатлены выдающиеся спортсмены.

Интернет-пользователи узнали на снимках Наилю Гилязову — советскую фехтовальщицу на рапирах родом из Казани, а также Зинэтулу Билялетдинова — олимпийского чемпиона 1984 года, шестикратного чемпиона мира в составе сборной СССР по хоккею, ныне он главный тренер казанского «Ак Барса».

Также Раис РТ поинтересовался у интернет-пользователей, какой вид спорта им больше всего нравится и за кого они обычно болеют во время соревнований.

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