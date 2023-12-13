16:21 (мск), источник: АиФ Пермь
Министр культуры рассказала, кого позовут на губернаторскую ёлку в Перми
Она состоится 26 и 27 декабря.
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Министр культуры Пермского края Алла Платонова на выездном заседании правительства Пермского края сообщила, что 26 и 27 декабря в Пермском академическом «Театре-Театре» состоится губернаторская ёлка.
«В ней примут участие более 2000 детей. Это отличники учёбы, победители конкурсов, фестивалей, дети участников СВО, дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Программа включает в себя обед, интерактивную часть в театральном фойе и просмотр детского мюзикла. В подарок все приглашённые ребята получат в подарок 1 килограмм конфет, “умную” колонку и рюкзак», — рассказала Алла Платонова.
Кроме того, по словам главы минкульта, 28 декабря в ДК имени Солдатова состоится главная городская ёлка (или ёлка мэра).
Также Алла Платонова сообщила о праздничных мероприятиях, которые будут проходить в Перми в новогодние каникулы.
«В новогоднюю ночь культурных мероприятий на городской эспланаде не запланировано. Но с 3 по 6 января будут проходить новогодние, а с 7 января — рождественские события. На пермской набережной традиционно организуют новогодние аттракционы, здесь откроется приёмная Деда Мороза», — поделилась она.
Алла Платонова напомнила, что с 24 по 27 декабря в Перми будет проходить «Дягилев +» — фестиваль-спутник знаменитого «Дягилевского фестиваля», хэдлайнерами которого станут Теодор Курентзис и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва.