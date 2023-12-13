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20:03 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Школьников Астаны и Алматы перевели на дистанционку

В связи с морозами учеников столичных школ с 1−9 классы, а также учеников с 0 по 9 классы школ Алматы переводят на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

Как сообщил отдел образования акимата города Астаны в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), занятия отменятся для всех, кроме учащихся 10−11 классов.

«В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря 2023 года учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ученики и алматинских школ завтра тоже будут на дистанционном обучении. Как ранее сообщили в отделе образования акимата Алматы в Instagram, школьники с 0−9 классы 13—14 декабря остаются дома.

«Согласно информации “Қазгидромет”, 13—14 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия (13 декабря ночью сильный мороз −23−25 градусов, ночью 14 декабря — сильный мороз до −25−27 градусов). В связи с этим, 13—14 декабря ученики 0−9 классы переходят на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

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