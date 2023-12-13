Главное
Главные новости к вечеру 13 декабря
17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Экс-депутат Госдумы от РТ Хайров опроверг роман его дочери с Томом Крузом

Ринат Хайров назвал информацию об их отношениях полной чушью.

Источник: Комсомольская правда

Экс-депутат Госдумы от Татарстана Ринат Хайров опроверг роман его дочери с голливудским актером Томом Крузом.

В иностранных СМИ появились сообщения о том, что 61-летний Том Круз может состоять в отношениях с 36-летней Эльсиной Хайровой. Якобы их заметили на вечеринке в Лондоне, они весь вечер танцевали и покинули мероприятие уже на рассвете.

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — дал комментарий чиновник «РИА Новости».

Ранее актер Алексей Чадов женился на модели из Казани Лейсан Галимовой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прощай, Аня!
Сергей Лавров: Блицкриг против России полностью провалился
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалы