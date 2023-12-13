17:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Экс-депутат Госдумы от РТ Хайров опроверг роман его дочери с Томом Крузом
Ринат Хайров назвал информацию об их отношениях полной чушью.
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Экс-депутат Госдумы от Татарстана Ринат Хайров опроверг роман его дочери с голливудским актером Томом Крузом.
В иностранных СМИ появились сообщения о том, что 61-летний Том Круз может состоять в отношениях с 36-летней Эльсиной Хайровой. Якобы их заметили на вечеринке в Лондоне, они весь вечер танцевали и покинули мероприятие уже на рассвете.
«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — дал комментарий чиновник «РИА Новости».
Ранее актер Алексей Чадов женился на модели из Казани Лейсан Галимовой.