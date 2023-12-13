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Спецоперация на Украине
16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор омской школы заявила в полицию на участников спецоперации

Директор школы № 87 в Омске написала заявление в полицию на авторов видеообращения к мэру города, которые обвинили ее в отказе установить мемориальную доску выпускнику, погибшему в зоне СВО. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила пресс-секретарь главы города Галина Назарова.

Источник: Reuters

Накануне двое участников СВО выложили пост в Telegram-канале «Русская община ZOV». В нем они заявили, что собрали весь необходимый пакет документов для установки памятной доски на стене школы, но директор отказала им в этом. Мужчины, записавшие видеообращение, представились ветеранами СВО, по их словам, погибший был их боевым товарищем.

«Мы предложили увековечить память погибшего, установив на стене его родной школы мемориальную доску, предварительно все согласовав в администрации Ленинского округа, департаменте имущественных отношений и военкомате. И с этими документами мы пришли на встречу с директором школы», — говорится в видеообращении.

Как пояснила пресс-секретарь мэра, такие решения принимает не директор школы, а топонимическая комиссия омского горсовета. Кроме того, отметила Назарова, у обращавшихся не было готового пакета документов.

«Мэр дал поручение оперативно округу и депутату горсовета, который избирался от этой территории, этот пакет подготовить. На первом заседании горсовета, которое состоится после каникул, этот вопрос будет рассматриваться», — пояснила Галина Назарова.

Также она добавила, что «даже глава округа еще не видел этих бумаг». По ее словам, эта история продолжается еще с августа. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Шелест, с начала СВО топонимическая комиссия омского горсовета «не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят».

Александр Киселев, Новосибирск

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