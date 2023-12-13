18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 декабря
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине
Это вынудит Россию на ответные меры.
В России впервые лишили гражданства за преступление
В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта изъяты.
Машина с людьми подорвалась на мине в Белгородской области
В результате инцидента три человека пострадали.
Госдума приняла новый законопроект о материнском капитале
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Закрытый в начале СВО аэропорт Краснодара может заработать после 15 декабря
Решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета.