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Главные новости к вечеру 13 декабря
17:57 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В Донской столице открыли мост через Ростовское море

Утром 13 декабря открыли движение по мосту через Ростовское море.

Источник: Правительство Ростовской области

Об этом в своем микроблоге сообщил глава региона Василий Голубев.

Новая переправа соединяет улицу Днепропетровскую с Кабаевской. Путепровод должен облегчить дорожную ситуацию в городе и способствовать развитию микрорайона Платовский. Предполагается, что новый мост поможет избежать заторов в часы-пик, тем самым сократив время пребывания в пути.

Отметим, что мост должны были сдать еще в октябре, однако сроки сдвинулись почти на два месяца. На его строительство потратили порядка 900 миллионов рублей.

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