18:02 (мск), источник: Комсомольская правда
42 мигрантов с российским гражданством поставили на воинский учет в Волгограде
Один мигрант отправился на срочную службу, трое — служить по контракту.
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После проверок встали ли на воинский учет проживающие в Волгоградской области получившие российское гражданство мигранты, военные билеты получили 42 человека. Один мигрант отправился на срочную службу, трое — служить по контракту. Таков результат совместных усилий следователей и сотрудников управления по вопросам миграции регионального главка МВД, сообщили в военном следственном управлении СКР по Волгоградскому гарнизону.
— В военных комиссариатах на воинский учет поставлено 42 гражданина, 1 лицо направлено для прохождения военной службы по призыву, 3 заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, — рассказали в управлении.
Проверяют всех, кто получил гражданство России и не встал на учет в положенный срок. Тех, кто подлежит призыву, отправляют на медкомиссию. Предлагают новым гражданам страны и ознакомиться с условиями службы по контракту.