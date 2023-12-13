21:12 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 14 декабря
Этот день является 349-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 17 дней.
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Что интересного произошло 14 декабря
Сегодня отмечается Международный день логопеда. Профессиональный праздник появился в 2004 году. Работа логопеда заключается в том, чтобы изучать нарушения речи, выявлять их и устранять специальными методиками. Сегодня большая часть пациентов логопеда — это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Наряду с этим этот специалист также решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью и взрослых людей. Работу логопеда сложно переоценить, ведь правильная речь — залог уверенности в себе.
Также сегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Второе название — «День ликвидатора», который ежегодно отмечается 14 декабря (в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС). Вообще само строительство саркофага было закончено 30 ноября 1986 года, а 14 декабря в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. И сегодня в этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, — митинги, возложения цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.
Еще сегодня Международный день обезьян. Праздник не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал ее международной. Художник Кейси Сорроу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах.
Исторические события 14 декабря в мире
Дни рождения знаменитостей 14 декабря в мире
Кто родился 14 декабря в Казахстане
В 1963 году родился Сергей Барковский — российский актер театра и кино. Заслуженный артист России (2005).
День смерти знаменитостей 14 декабря в мире
14 декабря в православном календаре.
Православная церковь вспоминает в этот день пророка Наума. Пророк Наум (Неемия) проповедовал в царствование Езекии, то есть между 727 и 698 г. до н. э. В его книге, вошедшей в Библию, содержатся пророчества о гибели города Ниневии — столицы Ассирии — за падение нравов тогдашнего общества, где царили разврат и колдовство, а само государство жестоко завоевывало соседние страны.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Дмитрий, Наум, Порфирий.