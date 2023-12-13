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Главные новости к вечеру 13 декабря
21:12 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 14 декабря

Этот день является 349-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 17 дней.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 14 декабря

Сегодня отмечается Международный день логопеда. Профессиональный праздник появился в 2004 году. Работа логопеда заключается в том, чтобы изучать нарушения речи, выявлять их и устранять специальными методиками. Сегодня большая часть пациентов логопеда — это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Наряду с этим этот специалист также решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью и взрослых людей. Работу логопеда сложно переоценить, ведь правильная речь — залог уверенности в себе.

Также сегодня День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Второе название — «День ликвидатора», который ежегодно отмечается 14 декабря (в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС). Вообще само строительство саркофага было закончено 30 ноября 1986 года, а 14 декабря в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что госкомиссией был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. И сегодня в этот день по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, — митинги, возложения цветов к памятникам ликвидаторам, молебны и другие акции памяти.

Еще сегодня Международный день обезьян. Праздник не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал ее международной. Художник Кейси Сорроу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах.

Исторические события 14 декабря в мире

  • 1819-й — Алабама стала 22-м штатом США;
  • 1893-й — на Красной площади в Москве открылись Верхние торговые ряды (ГУМ);
  • 1900-й — опубликование учения Макса Планка о квантовой механике;
  • 1911-й — экспедиция норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса;
  • 1913-й — остров Крит официально аннексирован Грецией;
  • 1949-й — Иерусалим провозгласили столицей Израиля;
  • 1986-й — завершено строительство «объекта “Укрытие” над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции;
  • 1998-й — началось вещание радиостанции “Наше радио”;
  • 2004-й — во Франции открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.
  • Исторические события 14 декабря в Казахстане
  • 1997-й — в Акмоле (позднее Астана) состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий;
  • 2009-й — в здании Дома дружбы города Талдыкорган состоялась презентация благотворительного фонда “Алтын Болашак”;
  • 2011-й — Казахский музыкально-драматический театр имени Куанышбаева и Русский драматический театр имени Горького обрели статус академических.

Дни рождения знаменитостей 14 декабря в мире

  • В 1503 году родился Мишель Нострадамус — французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами;
  • в 1546 году родился Тихо Браге — датский астроном, астролог и алхимик. Первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых его современник Кеплер вывел законы движения планет;
  • в 1883 году родился Морихэй Уэсиба — японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо;
  • в 1924 году родился Радж Капур — легендарный индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист, основатель кинодинастии;
  • в 1962 году родилась Ирина Пороховщикова — российский театральный критик, редактор, журналист. Жена актера Александра Пороховщикова;
  • в 1979 году родилась Софи Монк — австралийская поп-певица, актриса и модель;
  • в 1988 году родилась Ванесса Хадженс — американская актриса и певица (фильмы “Красавица и чудовище”, “Запрещенный прием”).

Кто родился 14 декабря в Казахстане

В 1963 году родился Сергей Барковский — российский актер театра и кино. Заслуженный артист России (2005).

День смерти знаменитостей 14 декабря в мире

  • в 1799 году умер Джордж Вашингтон — первый президент США;
  • в 1920 году умер Василий Образцов — русский терапевт, новатор в области диагностики заболеваний;
  • в 1989 году умер Андрей Сахаров — советский физик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира. Один из создателей первой советской водородной бомбы;
  • в 2000 году умерла Надежда Федосова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;
  • в 2004 году умер Алексей Корнеев — советский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы (1964).

14 декабря в православном календаре.

Православная церковь вспоминает в этот день пророка Наума. Пророк Наум (Неемия) проповедовал в царствование Езекии, то есть между 727 и 698 г. до н. э. В его книге, вошедшей в Библию, содержатся пророчества о гибели города Ниневии — столицы Ассирии — за падение нравов тогдашнего общества, где царили разврат и колдовство, а само государство жестоко завоевывало соседние страны.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Дмитрий, Наум, Порфирий.

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