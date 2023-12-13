21:58 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на четверг
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на четверг.
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«Днем 14 декабря по юго-востоку страны ожидается сильный снег», — говорится в сообщении Белгидромета.
Сообщается, что страна будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Венгерской низменности на северо-восток Украины. Снег, мокрый снег, местами с дождем пройдут в этот день по всей Беларуси.
Ночью и утром местами будет сгущаться туман. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем по юго-востоку местами порывистый.
Температура воздуха составит −4..+2°С.