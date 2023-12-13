Главное
Главные новости к вечеру 13 декабря
21:58 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на четверг

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на четверг.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 31% 771 мм рт. ст. +10°
Источник: Смартпресс


«Днем 14 декабря по юго-востоку страны ожидается сильный снег», — говорится в сообщении Белгидромета.

Сообщается, что страна будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Венгерской низменности на северо-восток Украины. Снег, мокрый снег, местами с дождем пройдут в этот день по всей Беларуси.

Ночью и утром местами будет сгущаться туман. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем по юго-востоку местами порывистый.

Температура воздуха составит −4..+2°С.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская выхухоль может полностью исчезнуть
Ученые выяснили, нужно ли работать в пожилом возрасте – и сколько
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта