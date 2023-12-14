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09:12 (мск), источник: Ura.ru

Мишустин пообещал подарить гитару девятилетней девочке из Перми. Видео

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарит гитару девятилетней жительнице Перми. Такое обещание он дал во время участия во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Источник: Reuters

«Ирина, Пермский край, город Пермь. Девять лет, мечтает о гитаре. Ирина, твое желание обязательно будет исполнено», — сказал Мишустин. Видео с участием в акции опубликовано ТАСС.

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Глава кабмина снял с елки три открытки с желаниями детей. Мишустину также выпало исполнить желания восьмилетней Снежаны из Астрахани, которая хочет побывать на кондитерской фабрике, и шестилетнего Макара из Костромской области, мечтающего о детской железной дороге.

В 2022 году в акции «Елка желаний» принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ему выпали желания 11-летнего Павла из Пермского края, пятилетней Евы и восьмилетнего Дмитрия из ДНР.

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