Что ожидает Астану на День Независимости

13—15 декабря в центре социального обслуживания «Жансая» проходит конкурс патриотических песен, стихов, рисунков.
14—16 декабря на «Барыс-Арене» пройдет открытый республиканский турнир по плаванию «ASTANA OPEN».
14 декабря в 11.00 музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» организует мероприятие на тему «Тәуелсіздік — тұғырым».
15 декабря в 11.00 в Государственном архиве Астаны состоится выставка архивных документов «Тәуелсіздік жолында».
В это же время в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» покажут праздничный концерт «Независимость — достояние».
15 октября в 10.00 в конно-оздоровительном комплексе «Аргымак» пройдут соревнования по конному спорту.
15 декабря в 12.00 в СК «Астана» состоится Открытый Кубок города Астаны по мини-футболу среди слабослышащих спортсменов.
15 декабря в спорт комплексе «Beeline Arena» впервые пройдет турнир по боксу «Ночь Чемпионов ІВА» — «Astana Arlans».
С 15 по 20 декабря стартуют Кубок Астаны по ручному мячу среди юношей и девушек и открытый турнир по гандболу среди юношей.
16 декабря в 14.00 Театр кукол представит зрителям спектакль С. Жунусова «Атамекен».
В этот же день в 18.00 на сцене ГАРДТ им. М. Горького пройдет спектакль-драма «Алия» К. Жунусова, И. Седина.
16—17 декабря состоится Кубок Астаны по стрельбе из лука.
17 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе (Көктал 2, ул. Баршын 30/2) для жителей района «Сарыарка» будет проведена Спартакиада.
В преддверии Дня Независимости Казахстана в столице проходят социальные благотворительные мероприятия под девизом «10 добрых дел». Главная цель — сделать доброе дело для города и его жителей.