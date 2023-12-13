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Главные новости к вечеру 13 декабря
22:32 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

После двух дней дождей в Молдову идёт почти жара: солнце и до +12 градусов

Ночью мороз, днем — плюсовая температура, пасмурно и местами небольшие дожди прогнозируют метеорологи на ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 31% 771 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

По данным Государственной гидрометеорологической службы, погода в ближайшие дни будет характеризоваться температурными показателями от 0 до 7 градусов днем и до 5 градусов мороза ночью. В северном регионе ожидаются небольшие дожди.

Правоохранители обращают внимание водителей, что на территории страны сохраняется туман, а дорога местами скользкая.

В этих условиях полиция рекомендует всем водителям ехать со скоростью, адаптированной к погодным условиям, поддерживать превентивный стиль вождения, соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения.

Полиция рекомендует пешеходам переходить улицу только в разрешенных местах и только после того, как они убедились в отсутствии опасности. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток людям рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы их можно было легко заметить.

Правоохранители также предупредили, что использование зимней резины на автомобилях является обязательным.

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