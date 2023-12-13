После двух дней дождей в Молдову идёт почти жара: солнце и до +12 градусов

По данным Государственной гидрометеорологической службы, погода в ближайшие дни будет характеризоваться температурными показателями от 0 до 7 градусов днем и до 5 градусов мороза ночью. В северном регионе ожидаются небольшие дожди.
Правоохранители обращают внимание водителей, что на территории страны сохраняется туман, а дорога местами скользкая.
В этих условиях полиция рекомендует всем водителям ехать со скоростью, адаптированной к погодным условиям, поддерживать превентивный стиль вождения, соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения.
Полиция рекомендует пешеходам переходить улицу только в разрешенных местах и только после того, как они убедились в отсутствии опасности. В условиях ограниченной видимости и в темное время суток людям рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы их можно было легко заметить.
Правоохранители также предупредили, что использование зимней резины на автомобилях является обязательным.