00:08 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 14 декабря
Этот день является 348-м в григорианском календаре, до нового года остается 17 дней.
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Знаете ли вы, что 14 декабря 1503 года родился французский астролог Нострадамус? О том, чем еще ознаменовано 14 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 14 декабря
В 1542 году Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии.
В 1893 году в Москве на Красной площади были торжественно открыты Верхние торговые ряды, ныне ГУМ.
В 1987 году был создан Белорусский союз дизайнеров.
Кто родился 14 декабря
14 декабря в православном календаре
Православные 14 декабря чтут память одного из 12 малых пророков — Наума и святого Филарета родом из Пафлагонской области.
Именины
В этот день именины у Дмитрия, Наума и Порфирия.
14 декабря в народном календаре
Праздник этого дня был посвящен пророку Науму. Наши предки считали Наума покровителем грамоты и науки. Люди говорили: «Пророк Наум острит ум». Святому молились о мудрости, просили надоумить.