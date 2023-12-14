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00:08 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 14 декабря

Этот день является 348-м в григорианском календаре, до нового года остается 17 дней.

Источник: Sputnik.kz

Знаете ли вы, что 14 декабря 1503 года родился французский астролог Нострадамус? О том, чем еще ознаменовано 14 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 14 декабря

В 1542 году Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии.

В 1893 году в Москве на Красной площади были торжественно открыты Верхние торговые ряды, ныне ГУМ.

В 1987 году был создан Белорусский союз дизайнеров.

Кто родился 14 декабря

  • Французский врач, алхимик, астролог и предсказатель Нострадамус (1503−1566).
  • Астроном Тихо Браге (1546−1601).
  • Король Великобритании Георг VI (1895−1952).
  • Поэт Поль Элюар (1895−1952).
  • Киноактер и режиссер Радж Капур (1924−1988).
  • Актриса театра и кино, певица Джейн Биркин, англо-французская (1946−2023).
  • Футболист Майкл Оуэн, английский (1979).

14 декабря в православном календаре

Православные 14 декабря чтут память одного из 12 малых пророков — Наума и святого Филарета родом из Пафлагонской области.

Именины

В этот день именины у Дмитрия, Наума и Порфирия.

14 декабря в народном календаре

Праздник этого дня был посвящен пророку Науму. Наши предки считали Наума покровителем грамоты и науки. Люди говорили: «Пророк Наум острит ум». Святому молились о мудрости, просили надоумить.

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