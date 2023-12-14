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09:18 (мск), источник: Время

Каток на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря

Возрастное ограничение: 0+.

Источник: Время

Каток на Нижегородской ярмарке откроется 15 декабря. Об этом сообщается на сайте Ярмарки.

На Ярмарочной площади нижегородцы и гости города смогут посетить каток, ярмарочный базар, карусель и тематические фотозоны (0+). Праздничные активности будут посвящены сказкам Александра Сергеевича Пушкина.

Помимо музыки, на катке будут звучать цитаты из известных произведений поэта. Дети смогут поучаствовать (0+) в играх, посетить короткие интерактивные представления и пройти сквозь ледовый лабиринт — его планируют открыть в конце декабря.

Каток будет работать с 10.30 до 22.00 ежедневно с 15 декабря по 15 января, за исключением:

1 января — с 12:30 до 23:30 С 2 по 8 января — с 10:00 до 23:30 9 января — технический перерыв (каток не работает).

Напомним, ранее каток открылся в парке «Швейцария».

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