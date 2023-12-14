00:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Наумов день 14 декабря, который называют Грамотник
Собрали приметы и запреты на 14 декабря, когда празднуют Наумов день.
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Православная церковь 14 декабря вспоминает пророка Наума. В народе отмечают Наумов день, или Наум Грамотник. Название возникло из-за того, что святой являлся покровителем учителей и учеников.
Народные приметы на 14 декабря
Сильный ветер предупреждает про сильные морозы. На метель указывают сияющие звезды на небе. В том случае, если глухо слышен собачий лай, то будет снегопад. Если облака плывут против ветра, то это говорит о скором похолодании.
Что нельзя делать 14 декабря
Учащимся запрещено было во время уроков перекусывать, так как они могли забыть выученное. Кроме того, 14 декабря нельзя, чтобы книги лежали без дела. Не следует в Наумов день ругаться и ссориться. Также не следует отказывать в милостыне нуждающимся.
Что можно делать 14 декабря
По традиции, ученики и учителя 14 декабря ходят в церковь и молятся святому о помощи в учебном процессе. Хорошей приметой также считается начать читать новую книгу. Кроме того, есть еще одна интересная традиция. Если в ночь на Наумов день увидеть во сне азбуку, то удача и благополучие будут способствовать весь год.