04:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Легенда уходит на глазах»: большой снос сейчас во Владивостоке — видео
«Сровняют с землей», — пишут очевидцы в сети.
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Прямо сейчас сносят «легендарный» ТЦ во Владивостоке. Видео с места разбора здания опубликовали в Telegram-канале Vestiprimorye (18+).
Во Владивостоке уничтожают самый длинный ТЦ на Спортивной. Рабочие снимают панели наружной облицовки, после чего начнут разбирать крышу. Полностью демонтировать здание планируют за месяц, потом приступят ко второму. Павильоны с куртками, сумками и обувью разобраны полностью. Отмечается, что торговцы вывезли не весь товар, на полу остались вещи, которые уже потеряли свою актуальность.
«Очень жаль, легенда уходит на глазах», «Сровняют с землей», «Грустно, раньше там постоянно шмотками закупались», — обсуждают в сети пользователи.